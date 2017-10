Tusk ta teden ne pričakuje preboja glede brexita

Bruselj, 18. oktobra - Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk ta teden ne pričakuje preboja glede pogajanj o brexitu. Poudarja, da bo treba v prihodnjih mesecih trdo delati za to, da bo prvo fazo pogajanj o prednostnih ločitvenih vprašanjih mogoče končati decembra, in ponavlja, da so za to potrebna konkretna britanska stališča.