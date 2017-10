Štajerska avtocesta proti Ljubljani zaradi prometnih nesreč ponovno zaprta

Ljubljana, 18. oktobra - Štajerska avtocesta proti Ljubljani je zaradi dveh prometnih nesreč zaprta med priključkom Slovenska Bistrica jug in cestninsko postajo Tepanje. Obvoz je urejen med Slovensko Bistrico - jug in Slovenskimi Konjicami. Vozniki pa lahko avtocesto zapustijo že na izvozu Slovenska Bistrica - sever, so sporočili s Policijske uprave Maribor.