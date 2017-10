Janši po navedbah sodišča v DZ vročili tožbo za odvzem premoženja nezakonitega izvora

Ljubljana, 18. oktobra - Z Okrožnega sodišča v Ljubljani so sporočili, da so prvaku SDS Janezu Janši danes popoldne na delovnem mestu v DZ vročili tožbo za odvzem premoženja nezakonitega izvora. Kot so dodatno pojasnili, so pošiljko vročili pooblaščeni osebi DZ, zadolženi za sprejemanje pošiljk. Janša pa je na Twitterju navedel, da danes ni bilo nobene vročitve.