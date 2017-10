Zaradi strupenih hlapov bo vrh EU potekal v stari stavbi

Bruselj, 18. oktobra - Zaradi današnjega tehničnega incidenta, ko so morali stavbo Europa evakuirati zaradi strupenih hlapov, so se v Bruslju odločili, da preventivno prestavijo dvodnevni vrh EU, ki se začne v četrtek, v sosednjo starejšo stavbo Justus Lipsius. Program ostaja nespremenjen, so sporočili iz Evroopskega sveta.