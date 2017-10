Vreme: Ob morju zmerno do pretežno oblačno, drugod lahko tudi občasno megleno

Ljubljana, 18. oktobra - Ponoči bo predvsem ob morju zmerno do pretežno oblačno, ponekod lahko občasno tudi megleno. Drugod bo precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem od 8 do 11 stopinj, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.