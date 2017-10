Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 18. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli neenotno. Vlagatelje so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP spodbudili poslovni rezultati ameriškega tehnološkega velikana IBM, ki je zabeležil že 22. zaporedno četrtletje brez rasti prihodkov, vendar pa so rezultati presegli pričakovanja analitikov.