Pahor stavi na sodelovanje, politično stabilnost in varnost države

Ljubljana, 18. oktobra - Aktualni predsednik republike in pretendent za nov mandat Borut Pahor se je na današnjem predvolilnem srečanju v Ljubljani zavzel za tri vrednote: sodelovanje v družbi, politično stabilnost in varnost države. Vse troje je označil tudi za ključno dediščino svojega predsedniškega mandata, na katero je ponosen in bo na njej gradil tudi v prihodnje.