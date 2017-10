Ljubljana, 18. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je štajerska avtocesta ponovno prevozna med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane. Ostal je daljši zastoj, ki sega preko razcepa Slivnica do Hoč in Rogoze. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Mariborom, Slivnico in Slovensko Bistrico.