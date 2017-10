DZ tlakoval pot enotni državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi

Ljubljana, 18. oktobra - DZ je na današnji seji potrdil zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi. Ta predvideva ustanovitev enotne državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe, da bi zagotovili splošno koristne informacije o naravnih pojavih in stanju naravnih virov na omenjenih štirih področjih.