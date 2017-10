Štajerska avtocesta po dveh prometnih nesrečah spet prevozna

Maribor, 18. oktobra - Štajerska avtocesta je med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica sever v smeri proti Ljubljani spet prevozna, potem ko so odpravili posledice kar dveh prometnih nesreč. Še vedno je tam daljši zastoj, ki sega preko razcepa Slivnica do Hoč in Rogoze. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti, kjer pa so prav tako zastoji.