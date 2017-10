Danes še zadnji dan predčasnega glasovanja na predsedniških volitvah

Ljubljana, 19. oktobra - Pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami je danes še zadnji dan predčasnega glasovanja. Volišča bodo med 7. in 19. uro odprta na sedežih okrajnih volilnih komisij na upravnih enotah in izpostavah, voliti bo mogoče tudi na upravnih enotah v Cerknici, Dravogradu in Metliki, kjer okrajne volilne komisije sicer nimajo sedeža, ter na Občini Bled.