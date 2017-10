Tina Mrak in Veronika Macarol po treh regatah deseti

Tokio, 18. oktobra - Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol (JK Pirat) sta na tekmi svetovnega pokala v Gamagoriju na Japonskem po treh regatah na skupnem 10. mestu (17 točk). Edini slovenski predstavnici na tekmovanju sta v posameznih regatah zasedli 14., deveto in osmo mesto. Vodita Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Irmina Mrozek Gliszczynska (3).