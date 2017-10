Poziv k udeležbi pri organiziranem ribolovu zimskih jat cipljev

Ljubljana, 18. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva ribiče, naj se organizirajo in vložijo vloge za izdajo posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov za sodelovanje pri organiziranem ribolovu zimskih jat cipljev in drugih vrst pridnenih rib, ki se z njimi pojavljajo istočasno. Rok za prijavo je 27. oktober.