V Bruslju zaradi tehničnega incidenta znova evakuirali stavbo Europa

Bruselj, 18. oktobra - V Bruslju so morali danes že drugič v zadnjem tednu dni evakuirati novo hišo za evropske voditelje Europa, kjer se bo v četrtek začel dvodnevni vrh EU. Tokrat so morali stavbo evakuirati zaradi tehnične napake v ventilaciji, saj je nekaterim ljudem zaradi kemičnih hlapov postalo slabo, so sporočili iz Sveta EU.