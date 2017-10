Zaradi prevzema Pro Plusa nujna seja odbora za kulturo

Ljubljana, 18. oktobra - Odbor DZ za kulturo je za 25. oktober sklical nujno sejo, na kateri bodo razpravljali o vlogi kulturnega ministrstva pri najavljenem prevzemu medijske hiše Pro Plus. Predsednik Levice Luka Mesec je ob tem izpostavil, da bi prevzem pomenil razvrednotenje Telemachovih konkurentov in nepopravljivo škodo na medijski in javni prostor.