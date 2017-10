SBI TOP do poldneva s padcem

Ljubljana, 18. oktobra - Indeks blue chipov SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes do poldneva izgubil 0,81 odstotka vrednosti in je bil pri 804,50 točke. Največji padec so v prvi kotaciji zabeležile delnice Intereurope in Luke Koper, v zeleno pa so se v dopoldanskem delu trgovanja obarvale le delnice Telekoma Slovenije.