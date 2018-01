Zgodovina ZOI: St. Moritz 1928

Ljubljana, 8. januarja - Igre v švicarskem St. Moritzu med 11. in 19. februarjem 1928 so bile prvič na sporedu v drugi državi kot poletne igre istega leta. Prvič so na igrah nastopili japonski športniki, predstavljen pa je bil tudi nov šport - skeleton. Natopilo je 25 držav, 464 športnikov, od tega 26 žensk in 438 moških, ki so sodelovali v 14 disciplinah.