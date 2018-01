Zgodovina ZOI: Lake Placid 1932

Ljubljana, 8. januarja - Med 4. in 15. februarjem 1932 so igre potekale v ameriškem Lake Placidu, kjer je nastopilo 252 športnikov in 17 držav, od tega 21 žensk in 231 moških. Medalje so podelili v 14 disciplinah, Lake Placid, kraj z manj kot 4000 prebivalci, pa je imel največje težave z zbiranjem sredstev za organizacijo iger v času finančne krize.