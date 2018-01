Zgodovina ZOI: Garmisch-Partenkirchen 1936

Ljubljana, 8. januarja - Na igrah v nemškem Garmisch-Partenkirchnu je med 6. in 16. februarjem nastopilo 646 športnikov iz 28 držav, 80 žensk in 566 moških je nastopilo v 17 disciplinah. Prvič so bile na programu alpske discipline s smukom in slalomom, tekmovanja so prinesla tudi nekaj polemik in zanimivih razpletov. Med drugim so britanski hokejisti premagali kanadske.