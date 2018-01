Zgodovina ZOI: Oslo 1952

Ljubljana, 8. januarja - Med 14. in 25. februarjem 1952 so zimske olimpijske igre končno prišle na Norveško, rojstni kraj modernega smučanja. Nastopilo je 694 športnikov iz 30 držav, 109 žensk in 585 moških pa je tekmovalo v 22 disciplinah. Olimpijski ogenj so prižgali na domu začetnika telemark-smučanja Sondreja Nordheima, ki je populariziral moderno smučanje.