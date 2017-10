Ljubljana, 18. oktobra - Gorenjski prometni policisti so ponoči na relaciji gorenjske avtoceste Torovo-Kranj ustavili nemškega državljana, ki je s svojim avtomobilom drvel 226 kilometrov na uro. Voznika so ustavili ter mu v prekrškovnem postopku izrekli globo 1200 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Kranj.