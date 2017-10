V nadaljevanju filma Mamma Mia! tudi Cher

Los Angeles, 18. oktobra - Ameriška pevka in igralka Cher (71) je na svojem Twitter profilu objavila, da bo nastopila v filmu Mamma Mia! Here We Go Again, vendar še ni znano, v kateri vlogi. To bo zanjo prva filmska vloga po letu 2010, navaja britanski BBC. Cher je sicer leta 1988 prejela oskarja za glavno vlogo v filmu Moonstruck.