Zgodovina ZOI: Cortina D'Ampezzo 1956

Ljubljana, 8. januarja - Igre v italijanski Cortini D'Ampezzo so potekale med 26. januarjem in 5. februarjem. V 24 disciplinah se je pomerilo 821 športnikov iz 32 držav, od tega 134 žensk in 687 moških. Na igrah je debitirala reprezentanca Sovjetske zveze, ki je že v premiernem nastopu osvojila več kolajn kot katera koli druga reprezentanca.