Zgodovina ZOI: Squaw Valley 1960

Ljubljana, 8. januarja - V Squaw Valleyju, ki je igre gostil med 18. in 28. februarjem 1960, je nastopilo 665 športnikov iz 30 držav, 144 žensk in 521 moških se je za kolajne borilo v 27 disciplinah. Tekmovanja je prenašala televizijska mreža CBS, prvič pa so se organizatorji zahvaljujoč televiziji zatekli k tehnologiji počasnega posnetka, ki je dandanes nepogrešljiv.