Zgodovina ZOI: Innsbruck 1964

Ljubljana, 8. januarja - Prireditelji iger v Innsbrucku so se med 29. januarjem in 9. februarjem leta 1964 srečali s pomanjkanjem snega. Na pomoč je prihitela avstrijska vojska, ki je z bližnjega gorovja izrezala 20.000 kvadrov ledu in jih prepeljala na prizorišče steze za bob. Na smučišča so vojaki poleg tega odnesli 40.000 kubičnih metrov snežne odeje.