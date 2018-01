Zgodovina ZOI: Grenoble 1968

Ljubljana, 8. januarja - Francoski Grenoble je igre gostil med 6. in 18. februarjem 1968, nastopilo je 1158 športnikov iz 37 držav, 211 žensk in 947 moških pa se je za kolajne borilo v 35 disciplinah. Največ kolajn so osvojili Norvežani, prvič se je zgodilo, da najuspešnejši niso bili olimpijci Sovjetske zveze, igre pa so šle preko kamer v javnost prvič v barvni tehniki.