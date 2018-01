Zgodovina ZOI: Sapporo 1972

Ljubljana, 8. januarja - Japonski Sapporo je v času iger med 3. in 13. februarjem obiskalo 1006 športnikov iz 35 držav, 205 žensk in 801 moški se je za kolajne borilo v 35 disciplinah. Na igrah se je prvič pojavilo vprašanje profesionalnosti športnikov, saj so avstrijskemu alpskemu smučarju Karlu Schranzu prepovedali nastopiti, ker se je fotografiral v reklamne namene.