Ljubljana, 8. januarja - Lake Placid je leta 1980 dobil drugo priložnost za organizacijo zimskih iger, prvič jih je gostil leta 1932. Tokrat so igre potekale med 13. in 24. februarjem, nastopilo je 1072 športnikov iz 37 držav, 232 žensk in 840 moških se je za kolajne borilo v 38 disciplinah.