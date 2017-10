V evropsko usklajenem nadzoru nad tovornjaki in avtobusi ugotovili več kot 600 kršitev

Ljubljana, 18. oktobra - V evropsko usklajenem nadzoru nad tovornimi vozili, ki je potekal tudi v Sloveniji med 9. in 15. oktobrom, so policisti obravnavali 367 voznikov avtobusov in 3737 voznikov tovornjakov, skupno pa so ugotovili 628 kršitev, so sporočili z Generalne policijske uprave.