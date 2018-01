Zgodovina ZOI: Sarajevo 1984

Ljubljana, 8. januarja - Igre v Jugoslaviji je leta 1984 gostilo Sarajevo, med 8. in 19. februarjem se je za odličja borilo 1272 športnikov iz 49 držav, 274 žensk in 998 moških je nastopalo v 39 disciplinah. Igre so potekale brezhibno in na najvišji ravni, nič ni dajalo slutiti, da bo Jugoslavijo sedem let kasneje razdejala državljanska vojna.