Zgodovina ZOI: Calgary 1988

Ljubljana, 8. januarja - Igre v Calgaryju so prvič trajale preko treh koncev tedna, skupaj 16 dni. Kanadsko mesto jih je gostilo od 13. do 28. februarja 1988, nastopilo je 1423 športnikov iz 57 držav, 301 ženska in 1122 moških se je za kolajne borilo v 46 disciplinah. Tekmovanje je pokrivalo 6838 predstavnikov medijev, od tega 2477 pišočih novinarjev.