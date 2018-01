Zgodovina ZOI: Albertville 1992

Ljubljana, 8. januarja - Albertville je igre gostil med 8. in 23. februarjem 1992, igre so bile zadnjič na sporedu v istem letu kot poletne. V samem mestu je potekalo zgolj 18 disciplin od 57, bližnja prizorišča so gostila ostale. Nastopil je 1801 športnik iz 64 držav, 488 žensk in 1313 moških se je borilo za kolajne v 57 disciplinah.