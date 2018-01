Zgodovina ZOI: Lillehammer 1994

Ljubljana, 8. januarja - Leta 1986 je Mednarodni olimpijski komite izglasoval, da bodo zimske in poletne igre v prihodnje na sporedu v različnih (parnih) letih in Lillehammer je bil leta 1994, le dve leti po Albertvillu, takšna prelomnica. Norveška je igre gostila med 12. in 27. februarjem 1994, nastopilo je 1737 športnikov iz 67 držav.