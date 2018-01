Zgodovina ZOI: Nagano 1998

Ljubljana, 8. januarja - Japonski Nagano je igre gostil med 7. in 22. februarjem 1998, kot uradna disciplina se je prvič pojavilo deskanje na snegu. Curling se je vrnil v olimpijski program za ženske in moške. Na igrah je prvič nastopilo več kot 2000 športnikov, natančneje 2176 iz 72 držav, 787 žensk in 1389 moških se je borilo za kolajne v 68 disciplinah.