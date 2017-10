Policisti v akciji za varnost pešcev ugotovili več kot 2000 kršitev

Ljubljana, 18. oktobra - Policisti so med 2. in 15. oktobrom med izvajanjem preventivne akcije za varnost pešcev v prometu ugotovili 2066 kršitev ter izrekli 955 opozoril. Pri pešcih so zabeležili 1921 kršitev, 145 pa pri voznikih, so sporočili z Generalne policijske uprave. Policisti so pozvali k povečani previdnosti v prometu v času, ko so svetli deli dneva krajši.