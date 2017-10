V SDS prepričani, da jim je bila škoda s procesom Patria povzročena namerno

Ljubljana, 18. oktobra - Na okrožnem sodišču je potekal prvi narok glavne obravnave v tožbi, s katero SDS od države zahteva 886.257 evrov odškodnine zaradi sojenja v zadevi Patria. Še pred tem je bil neuspešno izveden poravnalni narok. Država namreč po besedah Janeza Janše ne priznava odškodninske odgovornosti, SDS pa vztraja, da je do škode prišlo in to namerno.