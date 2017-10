ZN opozarja na grozljive zlorabe migrantov v Libiji

Ženeva, 18. oktobra - V Libiji je več kot 20.000 migrantov, vključno z nosečnicami in dojenčki, zaprtih v centrih za begunce ali pa jih zadržujejo tihotapci ljudi na območju mesta Sabrata zahodno od libijske prestolnice Tripoli, in so podvrženi grozljivim zlorabam, je v torek v Ženevi opozoril Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR).