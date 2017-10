V tekmi za Jenkovo nagrado zbirke, ki predstavljajo vrhunec ustvarjanja nominirancev

Ljubljana, 18. oktobra - Za Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let so nominirane zbirke Veronike Dintinjane, Milana Jesiha, Svetlane Makarovič, Miklavža Komelja in Andreja Medveda. Po presoji žirije vsaka od zbirk predstavlja vrh literarnega opusa posameznega avtorja. Nagrajenca oziroma nagrajenko bodo prihodnji petek razglasili v Podreči.