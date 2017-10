Rio Tinto v ZDA obtožen goljufije

Sydney, 18. oktobra - Ameriške oblasti so britansko-avstralski rudarski koncern Rio Tinto in dva njegova nekdanja visoka uslužbenca obtožile umetnega napihovanja vrednosti zalog premoga v Mozambiku in prikrivanja podatkov o naraščajoči izgubi. Drugo največje rudarsko podjetje na svetu je že napovedalo, da se bo odločno branilo pred vsemi obtožbami.