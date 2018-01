Zgodovina ZOI: Soči 2014

Ljubljana, 8. januarja - Ruski Soči je igre XXII. zimske olimpijade gostil med 7. in 23. februarjem 2014. Igre, ki so potekale v letoviškem mestu ob Črnem morju, so se v zgodovino zapisale kot najdražje doslej, bolj kot po športnih dosežkih pa v letih po igrah odmeva obširen dopinški škandal, ki je šport pretresel do obisti in za zdaj še nima končnega epiloga.