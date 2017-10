Iraška vojska dosegla cilje v operaciji proti kurdskim silam

Bagdad, 18. oktobra - Iraške vladne sile so danes sporočile, da so dosegle svoje cilje v 48-urni operaciji proti kurdskim silam na spornem območju zunaj avtonomnega iraškega Kurdistana. Iraške sile in z njimi povezane milice so v ponedeljek in torek prevzele nadzor nad pokrajino Kirkuk in tamkajšnjimi naftnimi polji kot tudi nad območji v pokrajinah Niniveh in Dijala.