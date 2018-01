Zgodovina ZOI: Torino 2006

Ljubljana, 8. januarja - Igre v Torinu med 10. do 26. februarjem 2006 so bile v mnogih pogledih igre rekordov. Nastopilo je rekordnih 2508 športnikov iz 80 držav, 960 žensk in 1548 moških se je za kolajne borilo v 84 disciplinah, kar 26 različnih držav je osvojilo odličja. Z iger je poročalo 9408 novinarjev, od tega 2688 pišočih in 6720 predstavnikov elektronskih medijev.