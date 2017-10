Malkin v podaljšku zadel za zmago pingvinov v Madison Square Gardnu

New York, 18. oktobra - Aktualni prvaki lige NHL Pittsburgh Penguins so zabeležili še četrto letošnjo zmago in drugo v nizu. V gosteh so s 5:4 slavili pri New York Rangers, zmagovalca je odločil podaljšek. Zmagoviti gol je v njem dosegel Jevgenij Malkin, ki je v statistiko vpisal kar štiri točke, poleg gola še tri asistence.