Poraz aktualnih prvakov lige NBA na domači premieri

Oakland/Cleveland, 18. oktobra - Onstran Atlantika se je ponoči začela 72. sezone lige NBA, najmočnejše košarkarske lige na svetu. Za uvod v novo sezono sta bili odigrani dve tekmi. Aktualni prvaki Golden State Warriors so doživeli hladen tuš, saj so izgubili doma z 121:122 proti Houston Rockets. Finalisti minule sezone Cleveland Cavaliers so slavili zmago proti Bostonu (102:99).