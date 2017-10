Ljubljana, 18. oktobra - Kurdski znanci in prijatelji so šokirani. Ne morejo in nočejo verjeti, da so se njihove zgodovinske sanje, ki so se po uspešno izpeljanem referendumu o neodvisnosti zdele uresničljive, bolj ali manj sesedle v puščavski prah, v Delu piše Boštjan Videmšek.