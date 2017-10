Na tekmi v Mariboru enega pridržali, drugemu izrekli prepoved udeležbe na športnih prireditvah

Maribor, 18. oktobra - Torkovo tekmo na stadionu Ljudski vrt v Mariboru si je ogledalo okoli 12.500 gledalcev, med njimi tudi tri navijaške skupine, poleg Viol še gostujoči navijači in skupina podpornikov Liverpool FC. Mariborski policisti, ki so posredovali že pred tekmo, so enega navijača pridržali, drugemu pa izrekli prepoved udeležbe na športnih prireditvah.