Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica razglasila pomurska podjetja leta 2016

Murska Sobota, 17. oktobra - Tednik Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica sta nocoj razglasila najboljša pomurska podjetja v letu 2016. V različnih kategorijah so to postali Benkotehna, Šeruga Vac, Varis in Elrad Internacional, najboljši zaposlovalec je bila Radenska, naj podjetje po izboru bralcev Vestnika pa Paradajz.