Ljubljana, 17. oktobra - Biti prvi ni lahko, ima pa številne prednosti, za posameznika, gospodarstvo in državo. Na to pot bi Slovenijo rada vlada pripeljala s strategijo alternativnih goriv v prometu. Ne gre za prepoved dizlov in bencinarjev po letu 2030, gre za zmanjšanje emisij, v Delu piše Borut Tavčar.