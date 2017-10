Bohinj, 17. oktobra - Po odstranitvi posledic hujše prometne nesreče, ki se je zgodila danes okoli 16. ure na cesti Bled-Bohinj v Bitnjah pri Bohinjski Bistrici, je cesta znova odprta. Po doslej zbranih podatkih so bili v nesreči udeleženi dva motorista in osebno vozilo, ki naj bi bili huje poškodovani, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.