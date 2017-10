Vlada danes o svežnju zakonov za uveljavitev arbitražne sodbe

Ljubljana, 18. oktobra - Vlada bo danes predvidoma obravnavala več zakonskih predlogov za uveljavitev arbitražne razsodbe. Kot je v torek napovedal zunanji minister Karl Erjavec, si želijo, da bi zakoni v državni zbor prišli v svežnju in da bi jih DZ čim prej obravnaval. "Cilj je, da so sprejeti do 29. decembra," je po srečanju koalicije povedal Erjavec.